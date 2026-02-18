Uppgifter: Liverpool vill värva Morgan Rogers

Liverpool FC förbereder en ny storsatsning på transfermarknaden.

Enligt uppgifter har klubben inlett en kontakt kring Aston Villas Morgan Rogers.

En affär som kan kosta runt 100 miljoner pund.

Foto: Bildbyrån



Efter att förra sommaren ha spenderat omkring 450 miljoner pund och slagit det brittiska transferrekordet två gånger, blickar Liverpool redan mot nästa transferfönster. Tränaren Arne Slot vill stärka offensiven ytterligare efter en säsong där både Mohamed Salah och Cody Gakpo haft svårt att nå upp till förväntningarna.

Enligt CaughtOffside har Liverpool tagit en första kontakt gällande Aston Villas offensiva kraft Morgan Rogers.



23-åringen har stått för tio mål och sju assist den här säsongen.

Även Chelsea FC uppges följa situationen noggrant, vilket bäddar för en budstrid. Aston Villa sägs värdera sin spelare till närmare 100 miljoner pund.

Klart är att Morgan Rogers nu är ett av de hetaste namnen på Liverpools önskelista inför sommaren.