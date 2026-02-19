Uppgifter: Liverpool visar intresse för Allan

Liverpool kan vara på väg att förstärka offensiven.

Enligt brasilianska uppgifter visar klubben intresse för Palmeiras-talangen Allan.

Foto: Bildbyrån



Liverpool uppges ha riktat blickarna mot Allan, som tillhör Palmeiras. Enligt brasilianska The Football kan en affär bli aktuell inom de kommande veckorna, med en övergång planerad till sommaren.

21-åringen gör sin andra seniorsäsong i Palmeiras och har denna säsong gjort två mål på tio tävlingsmatcher. Totalt står han noterad för fem mål och sex assist på 64 matcher i klubben.

Enligt uppgifterna kan han lämna för omkring 35 miljoner euro.

Brasilianaren har kontrakt med Palmeiras till december 2029.



Liverpool ligger för närvarande sexa i Premier League efter 26 omgångar.