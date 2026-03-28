Uppgifter: Liverpool visar intresse för Ndicka

Evan Ndicka kan vara på väg bort från Roma.

Nu uppges Liverpool ge sig in i jakten på mittbacken.

Evan Ndicka, 26, har under säsongen kopplats ihop med en möjlig flytt från Roma. Intresset för mittbacken är stort, med flera europeiska toppklubbar i bilden.

Nu rapporteras även Liverpool ha fått upp ögonen för försvararen. Premier League-klubben uppges vilja förstärka mittlåset inför nästa säsong och ser Ndicka som ett alternativ.

Roma väntas vara öppna för att sälja mittbacken i sommarens transferfönster, men kräver enligt uppgifter minst 45 miljoner euro.

Ndicka har kontrakt med den italienska klubben till sommaren 2028.