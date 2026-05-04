Uppgifter: Liverpool visar intresse för Slot-favorit
Liverpool följer Napoli-försvararen Sam Beukema.
27-åringen har följts av huvudtränaren Arne Slot.
Det rapporterar journalisten Rudy Galetti.
Liverpool är på jakt efter en ny mittback. Enligt transferjournalisten Rudy Galetti har ”The Reds” börjat spana mot Serie A.
Galetti uppger att Liverpool följer Napoli-försvararen Sam Beukema. Samtidigt som storklubben visar intresse kan en värvning i sommar bli svårt då 27-åringen sitter på ett långt kontrakt.
Liverpool-tränaren Arne Slot är sedan tidigare en beundrare av Beukema. Slot ville värva honom till Feyenoord för tre år sedan.
Beukemas kontrakt med Napoli sträcker sig till 2030.
