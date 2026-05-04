Uppgifter: Liverpool visar intresse för Slot-favorit

Liverpool är på jakt efter en ny mittback. Enligt transferjournalisten Rudy Galetti har ”The Reds” börjat spana mot Serie A.

Galetti uppger att Liverpool följer Napoli-försvararen Sam Beukema. Samtidigt som storklubben visar intresse kan en värvning i sommar bli svårt då 27-åringen sitter på ett långt kontrakt.

Liverpool-tränaren Arne Slot är sedan tidigare en beundrare av Beukema. Slot ville värva honom till Feyenoord för tre år sedan.

Beukemas kontrakt med Napoli sträcker sig till 2030.