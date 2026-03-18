Uppgifter: Liverpoolsportchefen aktuell för Al-Hilal
Liverpool kan förlora sin sportchef Richard Hughes.
Detta då Al-Hilal är ute efter 46-åringen, enligt The Telegraph.
Sedan sommaren 2024 har Richard Hughes varit sportchef för Liverpool då han lämnade AFC Bournemouth efter omkring tio år i klubben.
Nu kan han vara på väg bort från Merseyside.
Enligt The Telegraph finns Hughes med på en lista över tänkbara sportchefer i saudiska Al-Hilal till nästa säsong. På denna lista ska det finnas tre namn samtidigt som Hughes inte sägs vara nära att komma överens med Saudi Pro League-klubben.
Däremot menar den saudiske journalisten Ahmed Al-Ajlan att Al-Hilal redan har kommit överens om villkoren för en övergång med Hughes.
Kvar återstår att se om det blir någon flytt till Mellanöstern för Hughes.
