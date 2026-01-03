Uppgifter: Londonrival vill värva Arsenal-talangen

Chelsea vill värva från rivalen Arsenal.

Jättetalangen Ethan Nwaneri uppges vara på klubbens radar.

Arsenal vill dock inte sälja sin guldklimp.

Foto: Bildbyrån

Arsenals jättetalang Ethan Nwaneri ryktas bort.

Enligt flera rapporter så är en utlåning nu i januari aktuell för talangen, samtidigt kommer nu rapporter om att rivalen Chelsea vill ta honom.

Det är CaughtOffside som kommer med uppgifterna och enligt deras rapporter så vill Chelsea knyta till sig Nwaneri. Sannolikheten att det blir en affär mellan rivalerna ser dock inte ut att vara speciellt stor.

Arsenal uppges inte vilja sälja 18-åringen, utan en utlåning till ett mittenlag i Premier League ses som det mest aktuella.

Nwaneri har gjort sex framträdanden i Premier League den här säsongen och han har kontrakt med Arsenal fram till sommaren 2030.