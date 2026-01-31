Uppgifter: Lookman till Atletico Madrid

Ademola Lookman ser ut att lämna Atalanta.

Nigerianen uppges gå till Atletico Madrid.

Det rapporterar Sky-journalisten Gianluca Di Marzio.

Foto: Alamy

Ademola Lookman och Atalanta har inte alltid kommit överens. I fjol träningsvägrade nigerianen för att få till en flytt från Bergamoklubben.

Under tiden som konflikten har eskalerat har Lookman ryktats till andra klubbar – men blivit kvar.

Nu kommer den italienska Sky-journalisten Gianluca Di Marzio med uppgifterna att Lookman bara är detaljer från en övergång till Atletico Madrid. Affären uppges landa på totalt 40 miljoner euro, vilket motsvarar ungefär 423 miljoner kronor.

Den offensive pjäsen noteras för tre mål och två assist på 27 matcher den här säsongen.