Romelu Lukaku, 32, kan ha gjort sitt i Napoli.

Anfallaren är redo att lämna i sommar.

Det rapporterar transferjournalisten Nicolo Schira.

Romelu Lukaku anslöt till Napoli sommaren 2024. Tidigare ska anfallaren valt att inte ansluta till Napoli efter att ha lämnat återbud till det belgiska landslaget vilket gjort att klubben kan bötfälla honom.

Nu rapporterar den italienska silly-journalisten Nicolo Schira att relationen mellan Lukaku och Napoli har blivit sämre och 32-åringen är redo att lämna efter VM i sommar.

Romelu Lukaku har gjort ett mål på sju framträdanden i Napoli den här säsongen. Kontraktet sträcker sig till 2027.