Uppgifter: Lukas Björklund klar för BP

Brommapojkarna uppges agera.

Enligt Expressen är Lukas Björklund klar för den allsvenska elvan.

Mittfältaren sägs ansluta från Sönderjyske för omrking fem miljoner kronor.

Det är bara några skälvande dygn kvar av det svenska transferfönstret, och enligt uppgifter har Brommapojkarna gjort klart med en förstärkning. Det rör sig om den 21-åriga mittfältaren Lukas Björklund, som enligt Expressen ska vara klar för BP.

Klubben ska ha kommit överens med danska Sönderjyske om en övergång värd omkring motsvarande fem miljoner kronor. Tidningen skriver att transfern väntas bli officiell inom en snar framtid.