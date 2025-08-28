Uppgifter: Mallorca försöker igen Bardghji

Roony Bardghji, 19, skrev tidigare på för Barcelona.

Nu kopplas han ihop med en flytt till Mallorca.

Detta enligt Cadena SER och Jijantes.

Tidigare i sommar skrev Roony Bardghji på för Barcelona. Redan då ryktades det om att svensken kunde lånas ut till RCD Mallorca.

Efter uppgifterna har det inte rapporterats om något försök från Mallorca men nu uppges de ha försökt igen. Enligt spanska Cadena SER och Jijantes har Bardghji diskuterats mellan de två klubbarna om en utlåning.

Vad diskussionerna har lett fram till är ännu oklart.

19-åringens kontrakt med Barcelona sträcker sig till sommaren 2029.