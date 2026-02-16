Uppgifter: Malmö FF har fått bud nobbat – igen

Malmö FF vill värva den offensive mittfältaren Lucas Assadi.

Samtidigt ska ett bud från MFF nobbats.

Det rapporterar sajten Redgol.

Foto: Alamy

Malmö FF har länge varit på jakt efter Lucas Assadi, 22, från Club Universidad de Chile. Enligt tidigare uppgifter från Emisora Bullanguera ska MFF lagt ett bud värt två miljoner dollar på 22-åringen. Budet ska i sin tur ha avböjts.

Nu rapporterar sajten Redgol att Malmö FF har försökt på nytt. Skåneklubben uppges ha lagt ett bud på Assadi i vinter – men som nobbats av Club Universidad de Chile.

Samtidigt gör uppgifterna gällande att det inte bara är MFF som visar intresse för 22-åringen. Där till ska Toronto FC, Atletico Mineiro, Maccabi Haifa och Metalist budat på honom.

Assadi noteras för 20 mål och tio assist på 134 matcher i den chilenska klubben. Avtalet sträcker sig över 2026.