Uppgifter: Målvakten drar till sig intresse från Inter
Alisson Becker, 33, har gjort det bra i Liverpool.
Nu är flera klubbar, därbland Inter intresserade av målvakten.
Det rapporterar den Italienska tidningen La Repubblica.
Alisson Becker drar till sig intresse efter succén i Liverpool.
Den Italienska tidningen La Repubblica rapporterar nu att Inter är intresserade av Liverpool-målvakten. Samtidigt kommer uppgifter om att Juventus också är intresserade av 33-åringen.
Alisson sitter i dagsläget på ett kontrakt med Liverpool till sommaren 2027. Han står sedan dess noterad för 328 framträdanden i klubben.
