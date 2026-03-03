Uppgifter: Målvakten drar till sig intresse från Inter

Alisson Becker, 33, har gjort det bra i Liverpool.

Nu är flera klubbar, därbland Inter intresserade av målvakten.

Det rapporterar den Italienska tidningen La Repubblica.

Foto: Bildbyrån

Alisson Becker drar till sig intresse efter succén i Liverpool.

Den Italienska tidningen La Repubblica rapporterar nu att Inter är intresserade av Liverpool-målvakten. Samtidigt kommer uppgifter om att Juventus också är intresserade av 33-åringen.

Alisson sitter i dagsläget på ett kontrakt med Liverpool till sommaren 2027. Han står sedan dess noterad för 328 framträdanden i klubben.