Uppgifter: Manchester City har ögonen på Trent Alexander-Arnold

Trent Alexander-Arnold har haft svårt att ta en plats i Real Madrid.

Detta har fått hans framtid i den spanska storklubben att bli omdiskuterad.

Nu rapporteras Manchester City hålla ögonen på ytterbackens situation.

Foto: Bildbyrån

Trent Alexander Arnold lämnade Liverpool som Bosman för Real Madrid förra sommaren, men i den spanska huvudstaden har engelsmannen haft det svårt.

Hittills har det bara blivit fem starter i La Liga och detta har medfört att 27-åringens framtid i storklubben diskuteras som osäker.

Huruvida en flytt ska vara aktuell redan nu i vinter eller till sommaren är ännu oklart, men om ytterbacken blir tillgänglig på marknaden ser Manchester City ut att vara intresserade.

Teamtalk rapporterar att den engelska toppklubben har ögonen på Alexander-Arnold och hans situation.

En värvning av den förre Liverpool-stjärnan tros dock inte bli billig, detta då han sitter på kontrakt med Real Madrid fram till sommaren 2029.

27-åringen själv uppges också för tillfället vara inställd på att stanna i den spanska huvudstaden och slåss för sin plats.