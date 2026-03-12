Uppgifter: City i möte med storklubb om framtida försäljning av Haaland

FC Barcelona letar efter en långsiktig ersättare till Robert Lewandowski.

Enligt spanska uppgifter har klubbens presidentkandidat Victor Font haft ett möte med representanter från Manchester City om en framtida affär kring Erling Haaland.

Foto: Bildbyrån



Den norske stjärnan Erling Haaland pekas ut som ett drömnamn för FC Barcelona när klubben på sikt behöver ersätta anfallaren Robert Lewandowski.

Enligt uppgifter från Sport ska Barcelonas presidentutmanare Victor Font ha träffat representanter från Manchester City för att diskutera möjligheten till en framtida övergång.

På mötet uppges Citys VD Ferran Soriano och sportchef Hugo Viana ha deltagit. Samtalet ska ha handlat om att undersöka om Barcelona kan få någon form av förtur att värva norrmannen när en försäljning i framtiden blir aktuell.

Erling Haaland anslöt till Manchester City sommaren 2022 efter övergången från Borussia Dortmund.