Uppgifter: Manchester City i samtal om ny värvning
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Morten Hjulmand ryktas till flera klubbar.
Nu ska Manchester City ha tagit kontakt med dansken.
Den danske landslagsspelaren Morten Hjulmand har varit Sporting trogen sedan 2023. Den 26-årige mittfältaren har under en längre tid ryktats vara på väg till Premier League, där båda Manchesterklubbarna sägs visa intresse.
Enligt portugisiska A Bola har Manchester City nu hållit informella samtal med Hjulmand om en möjlig övergång till den ljusblåa Manchesterklubben.
Uppgifterna pekar på att City i nuläget ligger närmast en värvning, samtidigt som både Manchester United och Juventus fortsatt finns med i bilden.
Hjulmand har hittills gjort 136 framträdanden för Sporting, där han även bär kaptensbindeln. Hans kontrakt med Lissabonklubben sträcker sig till sommaren 2028.
Den här artikeln handlar om: