Uppgifter: Manchester City kan aktivera Semenyos utköpsklausul

Antoine Semenyo som spelar i Bournemouth kan närma sig en flytt.

I januari träder hans utköpsklausul i kraft och då kan Mancester City aktivera den.

Detta enligt uppgifter från The Times.

Foto: Bildbyrån

Trots en lite tuffare start på säsongen för Bournemouth-yttern gällande poäng så har rykten kring en flytt fortsatt florera.

Enligt uppgifter från brittiska medier har Semenyo har en utköpsklausul på 65 miljoner pund (vilket motsvarar ungefär 813 miljoner kronor) som träder i kraft när vinterfönsret börjar.

Nu skriver The Times att Manchester City vill aktivera den klausulen och där med säkra upp Semenyo i januari.

25-åringens kontrakt med Bournemouth är skrivet fram till juni 2030.