Uppgifter: Manchester City öppna för att låna ut målvakten

James Trafford har fått sparsamt med speltid i Manchester City den här säsongen.

Storklubben uppges nu vara öppna för att låna ut målvakten i sommar.

Det ska även finnas en hel del intresse för hans tjänster.

Foto: Bildbyrån

Manchester City värvade tillbaka James Trafford från Burnley i somras och många trodde nog att han skulle ersätta Ederson rakt av, så blev det dock inte.

Senare förra sommaren plockade toppklubben även in Gianluigi Donnarumma och speltiden har således blivit sparsam för Trafford.

Den unge burväktaren har medgett att detta inte var vad han räknade med och inför sommaren kan det komma att bli ett nytt klubbyte.

Teamtalk rapporterar nämligen att Manchester City ska vara öppna för att låna ut honom, däremot ska Manchester-klubben inte ha några tankar på att sälja honom.

Det ska även finnas intresse från flera klubbar, däribland Leeds United, Aston Villa och Newcastle United som var intresserade redan förra sommaren.