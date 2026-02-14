Uppgifter: Manchester City vill värva brassen i sommar

Manchester City ser ut att ha identifierat ett transfermål inför sommaren.

Enligt uppgifter så vill klubben värva Wesley Franca från AS Roma.

Foto: Bildbyrån

Manchester City ser ut att vilja förstärka försvaret i kommande sommarfönster.

Fichajes rapporterar att den engelska toppklubben vill värva Wesley Franca från AS Roma i sommarfönstret.

City uppges vara redo med stora pengar, den engelska klubben sägs vara beredd att betala 50 miljoner euro (529 miljoner kronor) för den brasilianske högerbacken.

22-åringen står den här säsongen noterad för tre mål på 22 matcher i Serie A.