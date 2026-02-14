Uppgifter: Manchester City vill värva brassen i sommar
Manchester City ser ut att ha identifierat ett transfermål inför sommaren.
Enligt uppgifter så vill klubben värva Wesley Franca från AS Roma.
Manchester City ser ut att vilja förstärka försvaret i kommande sommarfönster.
Fichajes rapporterar att den engelska toppklubben vill värva Wesley Franca från AS Roma i sommarfönstret.
City uppges vara redo med stora pengar, den engelska klubben sägs vara beredd att betala 50 miljoner euro (529 miljoner kronor) för den brasilianske högerbacken.
22-åringen står den här säsongen noterad för tre mål på 22 matcher i Serie A.
