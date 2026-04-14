Uppgifter: Manchester City vill värva Maza

Ibrahim Maza, 20, kan lämna Bayern Leverkusen.

Han jagas av bland annat Manchester City, det rapporterar Sky Sport Germany.

Ibrahim Maza lämnade Hertha Berlin för Bayer Leverkusen inför den här säsongen. Förra månaden rapporterade spanska AS att Atlético Madrid jagar Maza inför sommarens transferfönster.

Nu uppger Sky Sport Germany att Maza även drar till sig intresse från Premier League. Flera engelska klubbar visar konkret intresse, inklusive Manchester City.

Manchester City överväger att lägga ett bud på 20-åringen i sommar, enligt uppgifterna.

Maza sitter på ett kontrakt med Bayer Leverkusen som sträcker sig fram till sommaren 2030.