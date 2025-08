Uppgifter: Manchester United försökte med Isak

Newcastle sha ka nekat Liverpools bud på Alexander Isak.

Nu ska Manchester United ha försökt kapa värvningen.

Det rapporterar transferexperten Florian Plettenberg.

Alexander Isaks övergång till Liverpool ser ut att bli en utdragen historia. Liverpools första bud, värt 1,55 miljarder kronor, på svensken ska ha nobbats.

Sky-journalisten Florian Plettenberg rapporterar att även Manchester United ska ha hört sig för kring en värvning av svensken då de är fast beslutade att värva en anfallare inför säsongen.

🚨🔴 Understand Alexander #Isak has once again made it clear that he only wants to join Liverpool FC.

Even Manchester United made an enquiry in recent days, but Isak turned it down. He only wants #LFC.

The player’s camp remain optimistic that an agreement can be reached this… pic.twitter.com/whbgUOneRK

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 1, 2025