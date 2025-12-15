Uppgifter: Manchester United jagar Alex Scott

Manchester United vill förstärka mittfältet.

Klubben uppges jaga Bournemouths Alex Scott.

Det rapporterar brittiska The Sun.

Foto: Alamy

Manchester United uppges vilja göra flera förändringar på sitt mittfält nästa sommar. Då kan Bournemouth-spelaren Alex Scott bli en del i pusslet.

Enligt brittiska The Sun är Scott en potentiell värvning i nästa sommarfönster. Där till finns även Nottingham Forests Elliot Anderson, Crystal Palaces Adam Wharton och Brightons Carlos Baleba med på önskelistan.

Alex Scott sitter på ett kontrakt till 2028 med Bournemouth.

Mittfältaren står noterad för ett mål den här säsongen i Premier League och blev nyligen uttagen till Englands landslag för första gången.

