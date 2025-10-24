Uppgifter: Manchester United jagar Gallagher

Conor Gallagher kan lämna Atletico Madrid för en comeback i Premier League.

Engelsmannen jagas av Manchester United.

Det rapporterar Talksport.

Foto: Alamy

Atletico Madrid åkte på en tung förlust i Champions League. Laget förlorade med 4–0 mot Arsenal och efter matchen kritiserades Atleti-mittfältaren Conor Gallagher. Enligt spanska AS är engelsmannen “mer ifrågasatt än någonsin”.

Nu rapporterar brittiska Talksport att Gallagher kan återvända till Premier League efter att ha lämnat Chelsea 2024 för just Atletico Madrid.

Enligt Talksport finns Gallagher med på Manchester Uniteds önskelista som hade föredragit att låna in honom. Samtidigt vill Atletico Madrid helst sälja engelsmannen permanent och kräver drygt 40 miljoner euro för honom (nästan 438 miljoner kronor).

Gallagher har gjort 52 matcher för “Los Rojiblancos”. Avtalet sträcker sig till 2029.