Uppgifter: Manchester United kan låna Conor Gallagher i vinter

Manchester United jagar förstärkning på mittfältet inför januari.

Conor Gallagher pekas nu ut som det mest realistiska alternativet för ett lån.



Manchester United är inne i en intensiv jakt på nya mittfältare. Skadan på Bruno Fernandes och den osäkra framtiden för Kobbie Mainoo har tvingat klubben att se över sina alternativ inför vinterfönstret.

United har sedan tidigare visat intresse för Bournemouths Antoine Semenyo, men enligt uppgifter vill klubben plocka in två seniora mittfältare. Talksport rapporterar nu att listan över tänkbara nyförvärv är nere på sju namn, där flera inte är tillgängliga förrän till sommaren.

Det alternativ som just nu bedöms som mest realistiskt är Atlético Madrids Conor Gallagher. United försökte redan i somras få till ett lån av 25-åringen.

Gallagher sägs vara öppen för en återkomst till Premier League, men en flytt blir endast aktuell om Atlético Madrid kan tänka sig att släppa honom på lån. Den spanska klubben har hittills varit ovillig till det och uppges i stället värdera mittfältaren till omkring 40 miljoner pund – en summa som Manchester United inte har möjlighet att betala i nuläget.

Gallagher har fått gott om speltid i Atlético Madrid och står noterad för 75 matcher och sju mål i den spanska storklubben.

Den 24-årige engelsmannen har dessutom 22 A-landskamper på meritlistan.