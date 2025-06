Uppgifter: Manchester United kan värva Ramos från PSG

Manchester United kommer inte att ligga på latsidan under det pågående sommarfönstret.

Nu sägs man, enligt TBR Football, ha möjligheten att värva från Paris Saint-Germain.

Detta i form av Goncalo Ramos, som ryktas bort från klubben.



Goncalo Ramos tid i Paris Saint-Germain, som så sent som i lördags vann Champions League, har inte levt upp till de förväntningar han hade då han värvades från Benfica.



Sedan han kom till klubben i januari 2024 har portugisen spelat 81 matcher och gjort 32 mål.



Till sommaren ser en flytt ut att bli aktuell för anfallaren som, enligt TBR Football, har blivit informerad av PSG att han får lämna under sommaren. Lägg där till att han har varit i dialog med flera Europeiska och saudiska klubbar.



En klubb han skulle kunna gå till spelar i Premier League och heter Manchester United. Detta rapporterar TBR Football under måndagen.



Vad gäller prislapp sägs Ramos värderas till omkring 50 miljoner pund, eller närmare 650 miljoner kronor.



I Paris Saint-Germain har Ramos kontrakt till och med sommaren 2028.

