Uppgifter: Manchester United kan värva tillbaka stjärnan

Scott McTominay har gjort otrolig succé i Napoli sedan flytten från Manchester United.

En comeback till den engelska storklubben kan dock komma att bli aktuell.

United uppges nämligen överväga att värva tillbaka skotten.

Scott McTominay lämnade Manchester United för Napoli sommaren 2024 och den skotske mittfältaren har gjort otrolig succé sedan dess.

Ifjol när Napoli vann den italienska ligan noterades han för tolv mål och sex assist i ligan och efter säsongen prisades han som årets spelare.

Tidigare i vinter har det rapporterats att Napoli och 29-åringen kan vara på väg mot en kontraktsförlängning, men nu ser den italienska storklubben ut att få konkurrens från mittfältarens förra klubb.

Fichajes rapporterar nämligen att Manchester United överväger att värva tillbaka mittfältaren.

Napoli sägs inte heller vara helt omöjliga att få till en affär med, enligt uppgifterna kräver dock en italienska storklubben 80 miljoner euro (omkring 855 miljoner kronor) nu i sommar för McTominay.

Mittfältarens nuvarande kontrakt med de regerande mästarna sträcker sig fram till sommaren 2028.