Uppgifter: Manchester United redo att buda på Gallagher
Han har spelat i Atletico Madrid sedan sommaren 2024.
Nu kan Conor Gallagher vara på väg hem till England.
Detta då Manchester United är beredda att lägga ett bud på honom, enligt Fichajes.
Det var under sommaren 2024 som Conor Gallagher, 25, lämnade Chelsea för spel i spanska Atletico Madrid.
Sedan dess har den engelska landslagsmittfältaren spelat 63 matcher i vilka det har blivit fem mål och sex assist.
Under den gångna sommaren rapporterades det att 25-åringen var aktuell för en comeback till Premier League – som dock uteblev. Då ryktades det om att klubbar som Tottenham, Newcastle United och Crystal Palace var intresserade av Gallagher.
Nu ska en annan Premier League-klubb ha fått upp ögonen för mittfältaren – och är beredda att lägga ett bud. Detta i form av Manchester United, enligt spanska Fichajes. Vad gäller budet sägs det ligga på 60 miljoner euro, eller 655 miljoner kronor.
Däremot ska Atlético Madrid inte vilja släppa sin engelsman – om det inte kommer ett bud med en exceptionell övergångssumma.
Conor Gallaghers kontrakt med Atlético Madrid sträcker sig fram till sommaren 2029.
