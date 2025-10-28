Uppgifter: Manchester United redo att buda på Gallagher

Han har spelat i Atletico Madrid sedan sommaren 2024.

Nu kan Conor Gallagher vara på väg hem till England.

Detta då Manchester United är beredda att lägga ett bud på honom, enligt Fichajes.

Foto: Alamy

Det var under sommaren 2024 som Conor Gallagher, 25, lämnade Chelsea för spel i spanska Atletico Madrid.

Sedan dess har den engelska landslagsmittfältaren spelat 63 matcher i vilka det har blivit fem mål och sex assist.

Under den gångna sommaren rapporterades det att 25-åringen var aktuell för en comeback till Premier League – som dock uteblev. Då ryktades det om att klubbar som Tottenham, Newcastle United och Crystal Palace var intresserade av Gallagher.

Nu ska en annan Premier League-klubb ha fått upp ögonen för mittfältaren – och är beredda att lägga ett bud. Detta i form av Manchester United, enligt spanska Fichajes. Vad gäller budet sägs det ligga på 60 miljoner euro, eller 655 miljoner kronor.

Däremot ska Atlético Madrid inte vilja släppa sin engelsman – om det inte kommer ett bud med en exceptionell övergångssumma.

Conor Gallaghers kontrakt med Atlético Madrid sträcker sig fram till sommaren 2029.