Uppgifter: Manchester United vill värva Giuliano Simeone

Ikväll möts Atlético Madrid och Manchester United i Champions League.

På planen står en spelare som United uppges ha ögonen på.

Spelaren i fråga är tränarsonen Giuliano Simeone.

Foto: Bildbyrån

På tisdagskvällen tar Atlético Madrid emot Manchester United i Champions League på Riyadh Air Metropolitano, med avspark klockan 21:00. Det är andra omgången av ligafasen, och Atlético jagar sin första seger i turneringen den här säsongen. United inledde med att vinna 4–0 mot Sabah.

Bortalaget ryktas ha en motståndare under extra bevakning, nämligen Giuliano Simeone.

Mundo Deportivo skriver att United är intresserat av argentinaren. Tidningen hänvisar till engelska medier, som uppger att United och ytterligare ett par Premier League-klubbar har frågat Atlético om villkoren för en övergång. Enligt TEAMtalk var Manchester City och Tottenham också i kontakt med Atlético under sommaren. Alla tre klubbarna fick beskedet att en försäljning inte var aktuell, eftersom 23-åringen anses för viktig för laget.

Förutom att han anses för viktig för laget så förlängde han sitt kontrakt med Atlético i vintras och är nu bunden till klubben till 2030.

Giuliano och Diego Simeone Foto: Bildbyrån

Giuliano Simeone är son till Atlético-tränaren Diego Simeone, och det har präglat stora delar av hans karriär. Han har själv berättat att han redan som barn fick höra att han bara spelade för att han var son till ”Cholo”.

23-åringen kom till Atlético från River Plates akademi och fick sin första seniorerfarenhet på lån i Real Zaragoza i spanska andradivisionen. Han har spelat 73 matcher för Atléticos A-lag och har gjort 17 landskamper och 3 mål för Argentina.