Uppgifter: Manchester United vill värva jättetalang från rivalen

Manchester United kan vara på väg att plocka från värsta rivalen Manchester City.

”The Red Devils” uppges ha fört samtal med jättetalangen Kasen Brown om en flytt till de rödklädda.

Foto: Bildbyrån

Manchester United uppges vilja sno ett mycket spännande namn från värsta rivalen Manchester City.

Football Insider uppger att de rödklädda fört samtal för att få över den 16-årige jättetalangen Kasen Brown.

Försvararen väntas enligt uppgifterna lämna Manchester City i sommar och United sägs vara angelägna om att få in honom.

”The Red Devils” är dock inte ensamma om att visa intresse för talangen.

Brighton, Nottingham Forest och Leeds United ska också finnas med i bilden kring den 16-årige vänsterbacken.