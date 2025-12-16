Uppgifter: Manchester United vill värva mittfältaren i vinter

Conor Gallagher kan vara på väg bort från Atletico Madrid i vinter.

Manchester United uppges vilja värva mittfältaren i kommande fönster.

Gallagher själv sägs även vara öppen för en flytt.

Foto: Bildbyrån

Conor Gallagher lämnade Chelsea för Atletico Madrid förra sommaren.

Mittfältaren fick en hel del speltid under sin debutsäsong, men nu den här säsongen har han haft svårare att ta en ordinarie plats i huvudstadsklubben och redan i somras ryktades det lite kring mittfältaren.

Då var Manchester United intresserade av att värva honom under fönstrets sista dagar, men någon affär blev aldrig av. Storklubben ser dock inte ut att ha gett upp.

Teamtalk rapporterar nämligen nu att United på nytt kommer att försöka värva mittfältaren i vinter.

Gallagher själv sägs även vara öppen för en flytt, detta för att få mer speltid och höja sina chanser att ta en plats i den engelska VM-truppen.

Utöver United så nämns även Tottenham Hotpsur, Newcastle United, Everton och West Ham United som klubbar som håller koll på situationen.