Uppgifter: Manneh aktuell för Coventry – kan bli rekordaffär
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Abdoulie Manneh uppges vara på väg bort från SM-guldvinnarna Mjällby.
Anfallaren är nära att säljas till Championship-klubben Coventry.
Det rapporterar Expressen.
Mjällby AIF har säkrat ett historiskt SM-guld. Blekingeklubben har även slagit allsvenskans poängrekord.
Nu uppges Mjällby vara på väg mot en rekordförsäljning – av anfallaren Abdoulie Manneh.
Enligt Expressen är Maif och Championship-klubben i dialog om en affär. Skulle dealen bli av kan det röra sig om en ny rekordövergång för Maif.
Tidigare i somras var Manneh aktuell för en flytt till Olympiakos. Övergången till den grekiska klubben sprack då spelaren drog sig ur, enligt tidningen.
Coventry toppar tabellen i Championship.
Den här artikeln handlar om: