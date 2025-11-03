Uppgifter: Manneh aktuell för Coventry – kan bli rekordaffär

Abdoulie Manneh uppges vara på väg bort från SM-guldvinnarna Mjällby.

Anfallaren är nära att säljas till Championship-klubben Coventry.

Det rapporterar Expressen.

Foto: Bildbyrån

Mjällby AIF har säkrat ett historiskt SM-guld. Blekingeklubben har även slagit allsvenskans poängrekord.

Nu uppges Mjällby vara på väg mot en rekordförsäljning – av anfallaren Abdoulie Manneh.

Enligt Expressen är Maif och Championship-klubben i dialog om en affär. Skulle dealen bli av kan det röra sig om en ny rekordövergång för Maif.

Tidigare i somras var Manneh aktuell för en flytt till Olympiakos. Övergången till den grekiska klubben sprack då spelaren drog sig ur, enligt tidningen.

Coventry toppar tabellen i Championship.