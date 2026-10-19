Uppgifter: Manzambi nobbar storklubbarna

Liverpool, Barcelona och Bayern München har alla ögonen på Johan Manzambi.

Men enligt uppgifter har mittfältaren redan bestämt sig för att stanna i Aston Villa.

Han vill fortsätta utvecklas under Unai Emery.

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Johan Manzambi kom till Aston Villa från Freiburg för 60 miljoner euro i somras och har snabbt blivit en av ligans mest omtalade nykomlingar. Det har väckt intresse hos flera europeiska jättar, men enligt Goals uppgifter har den 21-årige schweizaren bestämt sig för att stanna i klubben.

Manzambi uppges vara mycket nöjd med sitt val av klubb och ser en fortsättning under Unai Emery som det bästa steget för sin utveckling. Kontraktet med Villa sträcker sig till sommaren 2031.

Flera storklubbar intresserade

Liverpool har kopplats ihop med mittfältaren, och enligt The Sun har tränaren Andoni Iraola imponerats av hans form. Enligt schweiziska källor ska klubben följa honom under säsongen inför en möjlig värvning nästa sommar.

Även Barcelona och Bayern München uppges vara intresserade. Bayern känner honom väl från tiden i Bundesliga.

Manzambi har gjort två mål och två assist på fyra ligamatcher den här säsongen. Han gjorde också ett mål och en assist i 6–0-segern mot Fenerbahçe i Champions League, och i lördags avgjorde han mot Newcastle med matchens enda mål.