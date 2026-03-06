Uppgifter: Marcos Senesi drar till sig intresse
Marcos Senesi, 28, ser ut att lämna AFC Bournemouth.
Mittbacken har intresse från flera klubbar.
Marcos Senesi ser ut att vara nära en flytt från Bournemouth.
De senaste månaderna har han ryktats till flera olika klubbar runt om i Europa.
Nu rapporterar transferjournalisten Matteo Moretto att det främst står mellan fem klubbar i jakten på argentinaren. Premier League-konkurrenterna Tottenham och Aston Villa visar konkret intresse, men det finns konkurrens från andra ligor. Både den italienska storklubben Juventus och tyska Borussia Dortmund visar också aktivt intresse för 28-åringen.
Tidigare under säsongen har försvararen även kopplats ihop med klubbar som Roma, Chelsea och Atlético Madrid.
