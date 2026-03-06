Uppgifter: Marcos Senesi drar till sig intresse

Marcos Senesi, 28, ser ut att lämna AFC Bournemouth.

Mittbacken har intresse från flera klubbar.

Foto: Bildbyrån

Marcos Senesi ser ut att vara nära en flytt från Bournemouth.

De senaste månaderna har han ryktats till flera olika klubbar runt om i Europa.

Nu rapporterar transferjournalisten Matteo Moretto att det främst står mellan fem klubbar i jakten på argentinaren. Premier League-konkurrenterna Tottenham och Aston Villa visar konkret intresse, men det finns konkurrens från andra ligor. Både den italienska storklubben Juventus och tyska Borussia Dortmund visar också aktivt intresse för 28-åringen.

Tidigare under säsongen har försvararen även kopplats ihop med klubbar som Roma, Chelsea och Atlético Madrid.