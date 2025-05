Uppgifter: Marcus Antonsson vänder hem till Värnamo

Han slutade på en andraplats i skytteligan år 2022.

Nu vänder den förre målkungen hem till IFK Värnamo.

Enligt Expressen är Marcus Antonsson klar för den allsvenska jumbon.

Det var under säsongen 2022 och 2023 som Marcus Antonsson, 34, gjorde hela 22 mål på 29 matcher för IFK Värnamo – innan han lämnade för spel i saudiska Al-Adalah innan han senare skrev på för australienska Western Sydney Wanderers FC.



Med ett kontrakt som går ut i slutet av juni har framtiden varit oviss för anfallaren, fram tills nu.



Enligt Expressen har 34-åringen gjort klart med IFK Värnamo och kommer således att vända hem till den allsvenska krisklubben.



Tidningen skriver att Antonsson, om allt går enligt plan, kommer att presenteras av Smålandsklubben under de närmaste veckorna.



IFK Värnamo kämpar just nu i botten av allsvenskan då man har tagit två poäng på tio matcher. Man har även sparkat sina tränare, Ferran Sibila och Robin Asterhed, för att ersätta dem med norrmannen Arne Sandstø.