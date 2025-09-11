Uppgifter: Martial nära flytt till Mexiko

Han har tillbringat det senaste året i Grekland och AEK Aten.

Nu ser Anthony Martials karriär ut att fortsätta i Mexiko.

Enligt L’Equipe är anfallaren nära CF Monterrey.

Foto: Bildbyrån

Det var under sensommaren 2024 som den tidigare Manchester United-anfallaren Anthony Martial valde att flytta till AEK Aten.

Där har han hunnit spela 24 matcher i vilka det blev nio mål och två assist.

Fransmannen har nära två år kvar på kontraktet i den grekiska storklubben – men ser nu ut att flytta på sig.

Detta för spel i mexikanska CF Monterrey (även kallat Rayados). Det är transferexperten Matteo Moretto, som jobbar för Relevo, som hävdar att de två klubbarna har nått en överenskommelse om en övergång. Även L’Equipe uppger att transfern är nära att ske inom kort.

I ”Rayados” spelar den tidigare Real Madrid-ikonen Sergio Ramos och den förre Sevilla-spelaren Lucas Ocampos.