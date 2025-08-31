Uppgifter: Martinez överens med Manchester United

Emiliano Martinez kan byta Premier League-klubb.

Enligt Fabrizio Romano är målvakten överens med Manchester United.

Nu återstår bara för klubbarna att komma överens.

Foto: Alamy

Manchester United jagar en ny målvakt innan transferfönstret stänger på måndag. Enligt transfergurun Fabrizio Romano har storklubben nått en överenskommelse med Aston Villa-målvakten Emiliano Martinez, 32, om de personliga villkoren.

Samtidigt ska klubbarna vara i diskussioner om att lösa en övergång innan deadline klockan 20:00 på måndag.

🚨 Manchester United have agreed personal terms with Emiliano Martínez and approached Aston Villa!



As exclusively revealed this morning, Dibu is back as concrete option for #MUFC if Lammens deal doesn’t happen.



Talks well underway now. pic.twitter.com/rB7piyzk4F — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2025

Tidigare har Manchester United kopplats ihop med Senne Lammen från belgiska Royal Antwerp. Storklubben ska till och med lagt ett bud på målvakten, enligt brittiska uppgifter. Även Aston Villa rapporteras ha hört sig för om Lammen som en eventuell ersättare till Martinez.