Uppgifter: Mathys Tel aktuell för Paris FC

Mathys Tel har inte lyckats slå igenom i Tottenham Hotspur.

Nu kan han vara på väg till Paris FC.

Det uppger Fabrizio Romano.

Foto: Bildbyrån

Tottenham Hotspur värvade Mathys Tel från Bayern München sommaren 2025. Sedan dess har han gjort 39 framträdanden i Londonklubben där han har gjort sex mål och två målgivande passningar.

Under den senaste tiden har fransmannen ryktats vara aktuell för ett utlån. Spelaren ska därtill vara öppen för ett lån, enligt BBC. Detta för att förbättra sina chanser för att få en plats i Frankrikes VM-trupp.

Nu skriver Fabrizio Romano att en av klubbarna som är ute efter 20-åringen är Paris FC, som är nykomlingar i Ligue 1. De ska dock inte vara ensamma om att vilja låna in Tel, samtidigt som Spurs just nu vill behålla sin anfallare.

Mathys Tel har kontrakt med Tottenham Hotspur fram till sommaren 2031.