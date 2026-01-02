Uppgifter: Maya Antoine lämnar Peking för Roma

Maya Antoine, 24, lämnar IFK Norrköping.

Enligt Aftonbladet är mittbacken nära Roma.

Foto: Bildbyrån

Mittbacken Maya Antoine har haft en fin säsong i IFK Norrköping. I somras kunde Norrköpings tidningar rapportera att Roma och Bay FC hade siktet inställt på 24-åringen, något som hon själv bekräftade.

Nu skriver Aftonbladet att Antoine kommer säljas till Roma, som leder Serie A Femminile. Enligt uppgifterna återstår bara detaljer innan en övergång blir klar. Enligt uppgifterna kommer det bli en miljonaffär.

Norrköping slutade femma i damallsvenskan i fjol.