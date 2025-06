Uppgifter: Mbeumo vill gå till Manchester United

Manchester United ligger inte på latsidan i inledningen av sommarens transferfönster.

Nu ser man också ut att värva sin andra anfallare på kort tid.

Detta i form av Bryan Mbeumo – som enligt The Athletic har gett grönt ljus för en flytt.

Bryan Mbeumo har stått för ännu en fin säsong i Brentford och har den senaste tiden ryktats bort från Londonklubben.



Nu ser också anfallaren ut att ha hittat sin nya klubb.



Enligt The Athletic har Manchester United – som så sent som i söndags presenterade Matheus Cunha – fått grönt ljus att värva Mbeumo. 25-åringen sägs även vilja flytta till ”The Red Devils” och parterna kan således sätta sig ner för att diskutera en övergång.



Mbeumo har tidigare placerats i klubbar som Arsenal, Newcastle, Liverpool och Tottenham – men nu ser alltså det mesta ut att tyda på att det blir Manchester United som plockar in Kameruniern.



Det var under sommaren 2019 som Mbeumo kom till Brentford från franska Troyes. Sedan dess har anfallaren spelat 242 matcher med Brentford i vilka han har gjort 70 mål och 51 assist.

Bryan Mbeumo has decided he wants to join Manchester United.#MUFC are set to open talks with Brentford as they pursue an agreement to sign the forward this summer.

Exclusive story from @David_Ornstein ⤵️

— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 2, 2025