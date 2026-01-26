Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Melker Jonsson nära dansk klubb

Author image
Rasmus Hjortling
Webbredaktör
Melker Jonsson är för tillfället klubblös.
Nu ser mittbacken ut att vara nära en flytt till Danmark.
Jonsson uppges vara nära  Silkeborg IF.

Melker Jonsson står utan klubb efter att kontraktet med Landskrona Bois löpte ut vid årsskiftet.
Mittbacken har tidigare under vintern gjorts aktuell för IFK Norrköping, men nu ser det istället ut att bli en flytt utomlands.

Midtjyllands Avis rapporterar nämligen nu att Jonsson är nära en flytt till Danmark och till Silkeborg IF.

Silkeborg placerar sig i skrivande stund på tiondeplats i den danska ligan.

