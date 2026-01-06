Uppgifter: Peking jagar Melker Jonsson

Melker Jonssons kontrakt med Landskrona Bois har löpt ut.

Nu vill IFK Norrköping värva mittbacken.

Detta enligt NT.

Foto: Bildbyrån

Melker Jonsson, 23, lämnade Djurgårdens IF sommaren 2022 för spel i Landskrona Bois. Där har mittbacken växt fram till en nyckelspelare och även utsetts till lagkapten.

Jonssons kontrakt med Skånelaget har löpt ut och nu finns det intresse från en anna svensk klubb.

Enligt NT är IFK Norrköping ute efter Melker Jonsson. Peking ska ha scoutat spelaren under en längre tid. Dessutom ska det finnas utländskt intresse för 23-åringen.

Melker Jonsson noterades för 27 starter i superettan i fjol.