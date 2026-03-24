Uppgifter: MFF får konkurens i kampen om Assadi

Malmö FF vill stärka upp med Lucas Assadi.

Nu får MFF konkurens av andra klubbar.

Det uppger TNT.

Malmö FF ska ha jagat Universidad de Chiles Lucas Assadi under en längre period och i februari kom uppgifter som om att MFF tagit upp sitt intresse igen.

Chilenska Emisora Bullanguera har uppgifter om att Malmö skickat ett bud värt 26 miljoner kronor, men att det nobbades, det rapporterar Fotbollskanalen.

Enligt TNT Sports har Assadi och hans representanter tidigare varit positiva till en flytt till Sverige. Nu rapporteras det dock att flera klubbar har gett sig in i jakten på honom.

Den spanska tidningen AS skriver att Atlético Mineiro fortfarande är intresserade av Lucas Assadi. Den brasilianska klubben hoppas kunna övertala 22-åringen att skriva på ett förhandsavtal i juni, för att därefter ansluta som bosman i vinter.