Foto: Bildbyrån

Uppgifter: MFF flyttar upp talang – skriver långt kontrakt

Sashwat Rana, 18, flyttas upp till Malmö FF:s A-lag.
Enligt Tipsbladet skriver talangen ett treårskontrakt.

240218 Malmö FFs Sashwat Rana under träningsmatchen mellan Malmö FF och Falkenbergs FF den 18 februari 2024 i Malmö.
Det är den danska sajten Tipsbladet som skriver att Malmö FF säkrar upp talangen Sashwat Rana. 18-åringen har tillhört MFF sedan han anslöt från FC Köpenhamn i början av 2024, och enligt uppgifterna flyttas han nu upp till A-laget.

Rana har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över tre år, till och med 2028, enligt Tipsbladet.

