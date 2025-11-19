Uppgifter: MFF flyttar upp talang – skriver långt kontrakt

Sashwat Rana, 18, flyttas upp till Malmö FF:s A-lag.

Enligt Tipsbladet skriver talangen ett treårskontrakt.

Foto: Bildbyrån

Det är den danska sajten Tipsbladet som skriver att Malmö FF säkrar upp talangen Sashwat Rana. 18-åringen har tillhört MFF sedan han anslöt från FC Köpenhamn i början av 2024, och enligt uppgifterna flyttas han nu upp till A-laget.

Rana har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över tre år, till och med 2028, enligt Tipsbladet.