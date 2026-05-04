Uppgifter: MFF har tagit kontakt i sportchefsjakten

Malmö FF letar efter en sportchef.

Klubben har kontakt med Magni Fannberg och Lars Petter Andressen.

Det rapporterar Sportbladet.

Foto: Bildbyrån

Malmö FF har varit ute efter en ny sportchef och det har tidigare rapporterats om namn som Philip Berglund och Hampus Andersson.

Nu kommer Sportbladet med uppgifter att MFF varit i kontakt med två nya kandidater. Det rör sig om den förre IFK Norrköping-sportchefen Magni Fannberg och Tromsös Lars Petter Andressen.

Fannberg har sedan han lämnade Peking varit utan uppdrag. Andressen har varit verksam i Tromsö sedan 2012. Bland annat som huvudtränare och assisterande tränare.