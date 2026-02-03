Uppgifter: MFF intresserad av algerisk anfallare

Erik Botheim och Daníel Guðjohnsen kan snart få en konkurrent.

Enligt sajten OneFootball vill Malmö FF knyta till sig anfallaren Nadhir Benbouali.

Foto: Alamy

REPORTER: JAKOB BERGELV

Malmö FF lånade ut Hugo Bolin till Borussia Mönchengladbach på deadline-day. Nu är man på jakt efter förstärkningar.

Enligt OneFootball är skåneklubben intresserade av att värva den algeriska anfallaren Nadhir Benbouali från ungerska Györ. Även belgiska Anderlecht ska ha ögonen på 25-åringen.

Anfallaren har en marknadsvärde på 900 000 euro (cirka 9,5 miljoner kronor), enligt Transfermarkt. Det återstår att se om MFF är villiga att punga upp den summan.

Benbouali startade båda matcherna när hans nuvarande klubb Györ slog ut AIK i sommarens Conference League-kval. Det har blivit elva mål i den ungerska ligan för anfallaren så här långt.