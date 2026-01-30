Uppgifter: MFF jagar Gustav Lundgren 

Gais succéman kan snart vara på väg bort.

Enligt uppgifter ska Malmö FF och Al Wasl var intresserade av 30-åringen.

Foto: Bildbyrån

Reporter: Jakob Bergelv

2025 var ett stort år för Gustav Lundgren. Det blev succé med Gais i allsvenskan och mål i landslagsdebuten för Sverige. Nu kan 30-åringen vara på väg att ta nästa steg.

Enligt Sportbladets uppgifter är både Malmö FF och Al Wasl från Förenade Arabemiraten intresserade av högerytterns signatur. Det ska dock krävas mycket med pengar för att Gais ska vara villiga att släppa sin stjärnspelare.

Lundgren startade samtliga 30 matcher för Gais förra säsongen och svassade för två mål och åtta assists. Det har blivit över 100 kamper i den grönsvarta tröjan sedan han anslöt 2022, då klubben spelade i Division 1.