Uppgifter: MFF nobbar bud på 32 miljoner

Melker Ellborg jagas av Hamburger SV, enligt Expressen.

Tidningen skriver däremot att Malmö FF nobbat ett första bud.

Budet ska ha varit värt motsvarande 32 miljoner kronor.

Foto: Bildbyrån

Den 22-åriga Malmö FF-målvakten Melker Ellborg har tagit jättekliv under den gångna säsongen. Den unga keepern klev in i målet när MFF hade skadeproblem och vaktade bland annat kassen i Europa League-mötena med Dinamo Zagreb, Panathinaikos och Nottingham.

Nu rapporterar Expressen att MFF har fått ett konkret bud på målvaktstalangen. Det rör sig om den tyska Bundesliga-klubben Hamburger SV, som enligt tidningen ska ha lagt ett första bud på Ellborg värt tre miljoner euro (motsvarande 32 miljoner kronor).

Malmö ska däremot valt att nobba budet och uppges i stället vilja ha fem miljoner euro (motsvarande cirka 53 miljoner kronor) för en försäljning.