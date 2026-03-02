Uppgifter: MFF-talangen lånas ut till Landskrona

Zakaria Loukili, 20, uppges lämna Malmö FF.

20-åringen lånas ut till Landskrona Bois.

Detta enligt Helsingborgs Dagblad.

Foto: Bildbyrån

Malmö FF uppges göra sig av med ytterligare en spelare. Enligt Helsingborgs Dagblad är MFF överens med Landskrona Bois om mittfältaren Zakaria Loukili. 20-åringen uppges vara klar för ett utlån.

Förra säsong var Loukili utlånad till Varbergs Bois där han gjorde tio framträdanden.

Kontraktet med Malmö FF är skrivet till och med 2028 och mittfältaren har gjort totalt 20 framträdanden i himmelsblått.

Tidigare stod det även klart att MFF lånade William Åkesson till just Landskrona Bois.