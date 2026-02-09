Uppgifter: MFF ute efter mittfältare från Partizan Belgrad

Yanis Karabelyov kan bli aktuell för en flytt till Malmö FF.

Enligt Sportbladet är nämligen en första kontakt med Partizan Belgrad tagen.

Foto: Bildbyrån

Med omkring två veckor till tävlingsstart av den svenska säsongen ser Malmö FF ut att vilja förstärka sitt mittfält.

Då har man vänt blickarna mot Serbien och huvudstaden Belgrad. Där spelar nämligen den 30-årige mittfältaren Yanis Karabelyov för klubben Partizan.

Enligt Sportbladet ska en första kontakt mellan MFF och den serbiska klubben vara tagen och de Himmelsblå hoppas att man lyckas lägga vantarna på bulgaren under vinterfönstret.

Yanis Karabelyov anslöt till Partizan Belgrad under sommaren 2025 och har spelat 27 matcher för klubben i vilka det har blivit två mål och fyra assist. Tidigare i sin karriär har 30-åringen spelat för klubbar som Botev Plovdiv, Kisvarda och Slavia Sofia.