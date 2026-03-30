Uppgifter: MFF:s guldhjälte klar för Ettan-klubb
Han har vunnit dubbla SM-guld med Malmö FF och spelat för två utländska klubbar.
Nu ser Eric Larsson ut att återvända till Gefle IF.
Det rapporterar Gefle Dagblad.
Mellan 2018 och 2022 spelade Eric Larsson, 34, för Malmö FF i vad som blev en mycket lyckad sejour. På sitt cv kan högerbacken stoltsera med dubbla SM-guld (2020 och 2021) samt en cuptitel från 2022.
Under de senaste åren har Larsson spelat för både OFI Kreta på Grekland samt norska Lillestrøm. Nu ser dock 34-åringen ut att vända hem till Sverige och sin hemstad.
Larsson har förvisso Gävle GIK som moderklubb men har även fostrats i Gefle IF:s akademi. Nu skriver också Gefle Dagblad att Larsson kommer att skriva på för Ettan-klubben efter att ha tränat med dem under en tid.
Gefle själva har hintat om att man kommer att presentera en spelare senare i dag, och enligt lokaltidningen handlar det om just Larsson.
