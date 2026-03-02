Uppgifter: Milan-floppen kan lämna för Premier League

Santiago Giménez har misslyckats i AC Milan.

Enligt spansk media kan anfallaren snart röra på sig – till Premier League.

Foto: Bildbyrån

Född i Argentina, uppvuxen i Mexiko där han också är landslagsman. Men också med rötter från Paraguay, Italien och Ukraina.

Santiago Giménez har en spännande historia och flytten till Milan förra vintern kändes också spännande efter sin målsuccé i Feyenoord.

Men väl i den italienska storklubben har det inte alls blivit samma framfart och till sommaren uppges anfallaren kunna lämna.

Redan i januarifönstret spekulerades det i en flytt till Sunderland för över 300 miljoner kronor, men det blev ingen affär den gången. Spanska AS skriver dock nu att intresset från Sunderland fortsatt finns kvar, men att också West Ham sägs vara sugna på att lägga vantarna på 24-åringen som haft det motigt med målskyttet i Milan.